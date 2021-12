Flächennutzungsplan und Bebauungsplan machen diese Bebauung am Waldrand in Lintorf oberhalb der Straße Steinbrink möglich.

Stefan Gelhot

Lintorf. Oberhalb der Straße Steinbrink in Lintorf wird am Waldrand ein Haus neu gebaut. Das sorgt für Unmut im Ort. Wie ist ein Neubau möglich in einem Bereich, der Wasserschutzgebiet ist?

Auf Nachfrage erklärte Andreas Pante, Leiter des Fachdienstes Umwelt, Planen und Bauen, dass es sich um den bebaubaren Bereich handele, wo mit dem Neubauvorhaben begonnen worden sei: "Es herrscht dort Baurecht." Es könne mit Keller geb