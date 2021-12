Schon wieder illegaler Müll vom Bau auf Parkplatz in Bad Essen

Erneut wurden illegal Bauabfälle in Barkhausen entsorgt.

Martin Nobbe

Barkhausen. Illegale Müllablagerungen sind vielerorts seit Jahren ein wachsendes Problem. Auch in der Gemeinde Bad Essen. Jüngstes Beispiel: Auf dem Parkplatz Glanetal in Barkhausen wurden offenkundig Abfälle einer Dachsanierung in die Landschaft gekippt.

Bei den illegalen Ablagerungen in Barkhausen (erst im Januar waren an gleicher Stelle zwei Anhängerladungen voll mit Dachpappe abgeladen worden) handelt es sich um Styropor. Styropor zur Hausdämmung wird sehr oft mit dem Flammenschutzmittel