Lintorfs Henrik Kollweier (links), hier in einer Szene aus dem Hinspiel, fand gegen den VC Osnabrück zu alter Stärke zurück. (Archivfoto)

Stefan Gelhot

Lintorf. Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen haben die Volleyballer des VfL Lintorf gegen den VC Osnabrück wieder wichtige Punkte eingefahren. Im Regionalliga-Derby gelang den Gastebern ein souveränes 3:1 (25:19 25:15 20:25 25:13).

Bis auf die Leistung im dritten Satz war VfL-Trainer Stefan Hahler durchweg zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben von Anfang an gut Druck aufgebaut und es den Osnabrückern so in vielerlei Hinsicht schwer gemacht“, bilanzi