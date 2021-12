Warum in den Plätzchenpäckchen der Wittlager Lions ein 50-Cent-Stück ist

Jutta Anton, Ulrich Billenkamp, Nikolaus Bergmann, Ulrike Margraf und Sebastian Kampczyk sorgen dafür, dass die vielen Geschenke auch Abnehmer finden.

Tim Henrichs

Bad Essen/Ostercappeln. Die Mitglieder des Lions Clubs Wittlager Land haben Päckchen verteilt, um Bedürftigen eine Freude zu machen. Neben Backzutaten haben sie auch jeweils eine Münze dazugelegt – aus einem plausiblen Grund.

Ein imposanter Berg an Geschenken nimmt Ulrich Billenkamps Esszimmertisch komplett in Beschlag. Die Präsente sind ganz verschieden verpackt; sie variieren auch in Größe und Gewicht. Doch der Inhalt ist immer ähnlich: Margarine, Backpulver,