Weihnachtsgrün und Moorschutz. Die zwei Jungen und ihr Vater (links) haben ihren Baum vermessen. Juliane Bischof, Maria Fernanda Calvo Infante und Svea Benning informierten über das Projekt.

Eckhard Eilers

Bad Essen. Was haben Moorkiefern aus dem Venner Moor auf dem Wochenmarkt in Bad Essen mit Klimaschutz zu tun ?

Die Antwort gab es beim jüngsten Wochenmarkt in Bad Essen. Es war ein erster Versuch: Auf dem Kirchplatz in Bad Essen wurden am Donnerstag kleine und mittlere Moorkiefern an interessierte Bürger und Bürgerinnen gegen eine Spende abgeg