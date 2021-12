Corona-Impfungen durch mobile Impfteams erfolgten in der Woche vom 13. bis 17. Dezember an drei Standorten im Wittlager Land.

dpa/Patrick Pleul

Altkreis Wittlage. Mobile Impfteams sind in der Woche vom 13. bis 17. Dezember 2021 im Landkreis Osnabrück unterwegs. Der Landkreis bietet an 21 Standorten Termine an – drei davon befinden sich im Altkreis Wittlage.

Start ist der Impfaktionen gegen Corona am 13. Dezember um 9 Uhr in Georgsmarienhütte, ebenfalls am Montag ist Bad Essen an der Reihe. Hunteburg und Venne folgen am Dienstag beziehungsweise am Freitag. Terminvereinbarungen für all