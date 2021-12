Nach dem Feuer: Was wird aus dem Fachwerkhaus Nikolaistraße 12 in Bad Essen?

Zurzeit ist völlig unklar, ob diese Fassade aus dem Bad Essener Ortsbild verschwindet.

Oliver Krato

Bad Essen. Das niedergebrannte Haus an der Nikolaistraße 12 in Bad Essen war seit über 200 Jahren ein fester Bestandteil des Fachwerk-Ortskernes in Bad Essen. Womit sich die Frage stellt, was nun geschehen wird.

Bereits wenige Tage nach dem verheerenden Feuer zeigt sich, dass ein Element aus der von Fachwerk umsäumten Nikolaistraße fehlt. Dank enormer Anstrengungen und privatem Engagement haben sich in zurückliegenden Jahrzehnten der Kirchplatz und