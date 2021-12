Vandalismus in Bad Essener Brandruine: Polizei alarmiert THW

Die Brandstelle mitten im historischen Ortskern von Bad Essen.

Stefan Gelhot

Bad Essen. Nach dem Großbrand vom Sonntag gab es am Dienstagabend an der Nikolaistraße 12 einen neuerlichen Einsatz für das Technische Hilfswerk (THW) in der Brandruine im historischen Ortskern von Bad Essen. Die Polizei hatte das THW.

Wie die Polizei am Mittwoch auf Anfrage bestätigte, haben THW-Helfer weitere Fenster und Türen verschlossen, nachdem offenkundig am Dienstag Unbekannte in das beschlagnahme Haus eingedrungen waren und unter anderem mehrere Fenster zerstört