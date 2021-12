Das Haus in der Nikolaistraße 12 brannte am frühen Morgen des 5. Dezember.

Bad Essen. Ersan Cenet ist gerade bei einem Freund untergekommen, eigentlich will er nur seine Kinder in Bohmte besuchen. Morgens wird er wach – und hört die Flammen knistern. Am Haus in Bad Essen, in dem er gerade übernachtet. Er reagiert geistergegenwärtig.

Lange Zeit hat Cenet in dem Haus in der Nicolaistraße 12 in Bad Essen gelebt, hat zu allen Bewohnern des Hauses ein gutes Verhältnis. "Alle achten aufeinander", betont er. Es ist ihm wichtig, hilfsbereit zu allen Menschen zu sein und auch d