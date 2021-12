Zügig geht die Abwicklung am Eingang in Levern: Versichertenkarte und Impfpass vorlegen, dann geht es weiter zur Impfung.

Heidrun Mühlke

Levern. In Levern in der Gemeinde Stemwede öffnet an drei Tagen die Woche ein Impfzentrum, in dem sich Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen können.

Mal Nieselregen und Wind, mal kräftige Regengüsse und Sturmböen – um sich in die lange Warteschlange vor dem Leverner im Zentrum in der kleinen Festhalle einzureihen, gibt es sicherlich bessere Wetterbedingungen als an diesem Montagabend.