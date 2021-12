Hilfsaktion für die Opfer des Brandes in Bad Essen gestartet

Die Brandruine Nikolaistraße 12 am Montag. Das Haus ist unbewohnbar.

Andreas Schnabel

Bad Essen. Ein Feuer hat am frühen Sonntagmorgen das Fachwerkhaus in der Nikolaistraße in Bad Essen unbewohnbar gemacht. Für die Bewohner sind bereits erste Hilfen angelaufen.

Wie ist es, wenn Feuer das Zuhause in Schutt und Asche legt und wenn man von einem auf den anderen Tag ohne Dach über dem Kopf dasteht? Das haben die sechs Bewohner aus vier Haushalten des Hauses Nikolaistraße 12 in den frühen Morgenst