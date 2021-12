Der beschlagnahmte Brandort und die Nikolaistraße in Bad Essen sind abgesperrt.

Andreas Schnabel

Bad Essen. Nach dem Großbrand an der Nikolaistraße in Bad Essen ist am Tag danach Erleichterung zu spüren. Erleichterung darüber, dass alle Bewohner das betroffene Haus Nummer 12 lebend verlassen konnten. Und Erleichterung, dass trotz starken Funkenflugs ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser verhindert werden konnte.

Denn der Brandort liegt mitten im historischen Ortskern von Bad Essen. Die Nikolaistraße ist gesäumt von alten Fachwerkhäusern. Aus gutem Grund ist Bad Essen ein Bestandteil der Deutschen Fachwerkstraße.Die rund 150 Einsatzkräfte inklu