Die Feuerwehr ist am Morgen noch dabei, den Brand zu löschen.

NWM-TV

Bad Essen. In Bad Essen brennt ein Fachwerkhaus. Ersten Informationen der Polizei zufolge sollen die Flammen von einem Carport auf das angrenzende Gebäude übergegriffen haben.

Das Feuer ist gegen 5.15 Uhr am Sonntagmorgen in der Nikolaistraße ausgebrochen. Einem Sprecher der Polizei zufolge dauerten die Löscharbeiten gegen 8 Uhr noch an. NWM-TV Wir aktualisieren den Artikel, so