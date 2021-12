Am frühen Sonntagmorgen geriet das alte Fachwerkhaus in Bad Essen in Brand.

NWM-TV/Heinz-Jürgen Reiß

Bad Essen. In Bad Essen hat am Sonntagmorgen ein Fachwerkhaus mitten im Ortskern gebrannt. Die Flammen haben von einem Carport auf das unmittelbar angrenzende Gebäude übergegriffen.

Das Feuer ist am Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr in der Nikolaistraße 12 ausgebrochen. Ein Bewohner hatte laute Geräusche gehört und nachgeschaut. Er entdeckte ein brennendes Auto in einem Carport, in dem drei Fahrzeuge abgestellt waren,