Die Hausarztpraxis an der Lerchenstraße Bad Essen führt am Samstag, 11. Dezember, eine Impfaktion ohne vorherige Anmeldung durch (Symbolfoto).

dpa/ Patrick Pleul

Bad Essen. Die Hausarztpraxis in der Lerchenstraße 2 in Bad Essen bietet eine Impf-Sonderaktion am Samstag, 11. Dezember 2021, an. Es stehen insgesamt 300 Impfdosen zur Verfügung.

"Wir werden an diesem Tag ausschließlich den Impfstoff der Firma Moderna verimpfen", erklärt Dr. Guido Lüke. Es können mit diesem Impfstoff nur Patienten, die älter als 30 Jahre, sind geimpft werden. Das Angebot gelte sowohl für Erst- als a