Am Nikolaustag Impfaktion im Trio an der Schulallee Bad Essen

Die Aktion wird Montag im Trio an der Schulallee angeboten (Archivfoto).

Jana Derksen

Bad Essen. Der Landkreis Osnabrück bietet wieder verschiedene Impfaktionen an – so auch in Bad Essen am Montag, 6. Dezember, von 11 Uhr bis 17.30 Uhr im Treff im Ort (Trio) an der Schulallee 2. Damit Warteschlangen vermieden werden, hat der Landkreis ein Anmeldeportal eingerichtet.

Auf der Seite www.corona-os.de können sich Bürgerinnen und Bürger aus Landkreis und Stadt Osnabrück ab heute anmelden, teilt die Behörde mit.Der Landkreis weist auf eine Neuerung hin: Auffrischungsimpfungen können nun a