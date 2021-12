Das Vereinsheim des TuS wird in wenigen Tagen zum Corona-Schnelltestzentrum.

Rainer Westendorf

Bad Essen. Die Kapazität in Bad Essen wird deutlich aufgestockt. Die Bad-Apotheke und die Kur-Apotheke eröffnen ein gemeinsames Corona-Schnelltestzentrum. Standort ist das Vereinsheim des TuS Bad Essen am Aßbruchweg.

Bislang haben die beiden Apotheken an der Lindenstraße Schnelltests in ihren Räumlichkeiten durchgeführt. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz gilt auch am Arbeitsplatz die 3G-Regel. Und am 1. Dezember ist in Stadt und Landkreis 2Gplus