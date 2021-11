Im DRK-Zentrum in Bad Essen-Wittlage, hier mit Kai Kuckert, werden ab 3. Dezember wieder Coronatests angeboten.

Eckhard Grönemeyer

Bad Essen. Der DRK-Kreisverband Wittlage wird ab Freitag, 3. Dezember, regelmäßig an zwei Werktagen in den Abendstunden kostenfreie Bürgertestungen mit dem Corona-Schnelltest anbieten.

Das DRK-Testzentrum befindet sich in den Räumen der DRK-Kleiderkammer an der Lindenstraße 193 in Wittlage. Das Testangebot besteht ab dem 3. Dezember jeweils montags und freitags in der Zeit von 17 bis 20 Uhr, so dass auch Berufstätig