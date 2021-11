Konzerte am offenen Fenster verzaubern Wanderer in Börninghausen

Jeden Sonntagnachmittag erklingt am Limberg Musik: Der Flügel von Anna-Maria Pfotenhauer (r., mit Claudia Onnebrink) steht direkt am Fenster, das für die Konzerte weit geöffnet wird.

Silke Birkemeyer

Börninghausen. Gänzlich neue Wege, was Veranstaltungsorte für Musik betrifft, gehen in diesen Zeiten Claudia Onnebrink und Anna-Maria Pfotenhauer mit ihrer „Fenstermusik“ am Limberg in Börninghausen.

Hier ist der Name Programm, denn der Flügel als wiederkehrendes Instrument steht am weit geöffneten Fenster am Waldesrand. Zu sehen und zu hören bekommen Wanderer, Radfahrer, Spaziergänger und „Fenstermusik-Kenner“ ein wöchentlich wechselnd