Inzidenz über 500: Auch Schulen in Bad Essen sind betroffen

Die Corona-Inzidenz in Bad Essen liegt am Donnerstag, dem 25. November, bei 508. (Symbolbild)

David Ebener

Bad Essen. Die Corona-Zahlen steigen – so auch in Bad Essen. Inzwischen liegt die Inzidenz in der Gemeinde wieder über 500, innerhalb eines Tages gab es 30 Neuinfektionen.

"Das ist das klassische diffuse Geschehen", heißt es von Burkhard Riepenhoff, Sprecher des Landkreises Osnabrück. Vor allem im Privaten käme es zu den Infektionen mit dem Coronavirus. Riepenhoff bittet deshalb darum, dienstliche Feste wie d