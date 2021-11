Kreisel unweit der Marina in Bad Essen an Samstagen gesperrt

Der Kreisel unweit der Marina wird am 4. und 11. Dezember voraussichtlich wegen Bauarbeiten gesperrt.

Stefan Gelhot

Bad Essen. Seit Oktober wird in Bad Essen das orangefarbene Glasfaserkabel verlegt. Im Zuge der Bauarbeiten kommt es am 4. und 11. Dezember voraussichtlich zu Sperrungen des Kreisels an der Lerchenstraße unweit der Marina.

Rund 20 Kilometer werden für eine bessere Breitbandversorgung in Bad Essen durch das Unternehmen Circet Deutschland aus Hannover verlegt. Wie Bauleiter Andreas Schmidt mitteilte, wird voraussichtlich an den Samstagen 4. Dezember und 1