In Minden-Lübbecke war der Andrang auf Testzentren so groß, dass es zu einem Verkehrschaos kam. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Minden-Lübbecke. Wegen eines großen Ansturms auf die Testzentren im Landkreis Minden-Lübbecke ist es zu massiven Verkehrsstörungen gekommen. Besonders verfahren war die Situation in Blasheim – die Polizei berichtet von einer gereizten Stimmung bei den Autofahrern.

Am frühen Dienstagabend waren die Zufahrtstraßen zu den Testzentren so verstopft, dass die Polizei eingreifen musste, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Minden-Lübbecke. In Blasheim eskalierte die Situation auf der B65,