Zwei Hunde kommen bei Küchenbrand in Lintorf ums Leben

Gegen 8.40 Uhr erfolgte die Alarmierung der Rettungskräfte: Es brannte an der Feldstraße in Lintorf.

Björn Raube

Lintorf. Zu einem Löscheinsatz an der Feldstraße in Lintorf mussten am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren ausrücken.

Am Einsatzort gab es innerhalb des Wohnhauses eines landwirtschaftlichen Gehöfts eine starke Rauchentwicklung. Was war geschehen? Nach ersten Erkenntnissen war der Hauseigentümer kurz nach 8 Uhr noch zu Hause gewesen. Weitere Personen hatte