800 Jahre St. Nikolai in Bad Essen – das plant die Gemeinde

Gewusst wie. Auf der Diele des Hofes Lange entstand der Kranz, der die Tür der St.-Nikolai-Kirche schmücken wird. Im Einsatz auf dem Hof Lange (von links): Sandra Lange, Günther Hebrok, Ralf Lange, Jens Fahrmeyer (abgetaucht), Udo Fahrenkamp, Pastor Arnd Pagel, Maren Meyer und Elisabeth Buck.

Karin Kemper

Bad Essen/Hüsede. Die Karten sind gedruckt, die Vorbereitungen zur Feier des 800. Geburtstags der Kirchengemeinde St. Nikolai laufen seit rund zwei Jahren. Coronabedingt ist vieles anders als geplant geworden. Und letztlich haben sich die Organisatoren entschieden, den für den 9. Dezember geplanten Empfang abzusagen.

So gibt es jetzt statt der zunächst vier übrig geblieben Veranstaltungen "nur" noch drei. Den Anfang macht am Sonntag, 28. November 2021, 10 Uhr der Festgottesdienst zum Kirchenjubiläum mit Landesbischof Ralf Meister. Es folgt am Samstag, 4