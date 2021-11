Einmal alle genau hinhören: Lintorfs Trainer Stefan Hahler hat einiges zu sagen, was allerdings in Oldenburg nicht auf fruchtbaren Boden fiel.

Stefan Gelhot

Lintorf . Herbstlich, schmuddelig, kalt! Den Regionalliga-Volleyballern des VfL Lintorf fehlte das Feuer zum Sieg, sodass in Oldenburg eine 0:3-Niederlage heraussprang.

Eigentlich fing der Tag gut an. Gut gelaunt angekommen ging's in die Halle. Beim Umziehen in der Kabine kam die Frage auf, wie warm man sich denn wohl anziehen müsse. Kurze Einschätzung des Lintorf Trainers: „Also in der Halle ist es warm…m