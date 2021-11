Wunschbaumaktion läuft in Bad Essen zum dritten Mal

Allerlei haltbare und konservierte Lebensmittel werden wieder im Mode-Eck in Bad Essen gesammelt (Archivfoto).

Sonja Klinke

Bad Essen. Eine doppelte vorweihnachtliche Aktion, die denen Freude bringen soll, die sich Wünsche nicht so leicht selbst erfüllen können, läuft zum dritten Mal in Bad Essen: der Wunschbaum und "...deckt den Tisch für die Tafel in Rabber".

Anlaufstelle ist das Mode-Eck, die Boutique von Birgit Makepeace an der Lindenstraße 28 in Bad Essen. Wie aber kommen die Wunschkarten an den Wunschbaum? Verantwortlich ist das Wunschbaumteam, ein Quartett, das Birgit Makepea