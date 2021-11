Warum wurde Dustin so lange nicht gefunden? Die Polizei beantwortet die Frage nun (Symbolfoto).

Swaantje Hehmann

Bad Essen. Nach mehr als sieben Wochen hat die Polizei den vermissten Dustin H. aus Bad Essen gefunden. Nun gibt es Details zu seinem Verschwinden.

Dustin H. war laut Polizei bis zu seinem Verschwinden am 28. September 2021 in einer Bad Essener Kinder- und Jugendeinrichtung untergebracht. Gefunden haben ihn die Ermittler am Dienstagabend in einer Wohnungen in Bad Bocklet im bayrischen