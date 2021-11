Basketball - der etwas andere Sport, wenn Luft abgelassen wird. Davon wollen die jungen Damen aber nichts wissen (Symbolfoto).

Nico Ahmann

Bad Essen . Die nächste Aufgabe wartet auf die Oberliga-Basketballer des TuS Bad Essen: Die Raptors empfangen am Sonntag, 21. November, um 13 Uhr den VfL Stade II in der Halle des Gymnasiums.

Beide Teams sind mit einer 2:2-Bilanz in die Saison gestartet. Während die Gäste ihre Heimspiele knapp gewinnen konnten, waren sie auswärts in Vechta (49:88) und in Hagen (50:98) ohne Chance. TuS-Trainer Volker Hensel dürfte nichts dagegen