Weihnachtsmarkt in Bad Essen: So sieht das Konzept nun aus

Der Markt soll stattfinden. Im Bild von links, Carsten Meyer, Jens Strebe, Stefani Natemeyer und Tanja Titgemeyer vom Gewerbeverein.

Rainer Westendorf

Bad Essen. Der Weihnachtsmarkt in Bad Essen am ersten Adventswochenende soll stattfinden. Das betont der Gewerbeverein als Ausrichter. Auf der Veranstaltung am 27. und 28. November gilt die 3G-Regelung.

Das Hygienekonzept sei mit dem Landkreis Osnabrück abgestimmt, so der Vorsitzende Jens Strebe. "Falls erforderlich könnten wir aber auch 2G", betont er. In Osnabrück hat der Weihnachtsmarkt bereits am Montag begonnen. Dort gilt d