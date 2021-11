Auto-Randale: Rasenfläche in Harpenfeld kaputtgefahren

Stark in Mitleidenschaft gezogen wurde die Rasenfläche an der Harpenfelder Dorfschmiede durch driftende Autos.

Polizei

Harpenfeld. Am Wochenende wurde durch unbekannte Personen die Rasenfläche auf dem Grundstück der Harpenfelder Dorfschmiede großflächig beschädigt.

Auf dem Grundstück an der "Langen Straße" in Harpenfeld wurden mehrere kreisförmige Reifenspuren im Gras festgestellt werden, sogenannte "Donuts", die durch driftende Fahrzeuge entstanden sind. Derzeit, so die Polizei, könne die Tatzeit nic