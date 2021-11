Schreien hilft nichts: Lintorfs Damen mit Melanie Weinmeister und Co sind nicht wiederzuerkennen.

Stefan Gelhot

Lintorf . Die Volleyballdamen des VfL Lintorf mussten in der Regionalliga mit dem 1:3 gegen den bis dahin sieglosen SV Wietmarschen eine bittere Heimniederlage einstecken.

Den Lintorferinnen fehlte es an diesem Tag einfach am nötigen Kampfgeist und dem Ehrgeiz, diese Partie für sich zu entscheiden. Gleich zu Beginn geriet die Mannschaft um die Trainer Jens Jäger und Meike Plegge in Rückstand durch eine schwäc