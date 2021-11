Spendendose gestohlen: Wehrendorfer Hilfe kommt trotzdem an

Hilfe für Flutopfer im Ahrtal. Am Ende wurde alles gut und 736 Euro und 24 Cent konnten von Michael und Gisela Möller überwiesen werden.

Martin Nobbe

Wehrendorf. Die Flutkatastrophe im Ahrtal und anderswo in Deutschland ist aus dem öffentlichen Bewusstsein und den Schlagzeilen nahezu verschwunden. Dabei sind in der betroffenen Region noch heute, kurz vor dem Winter, Menschen ohne Heizung. Ein Skandal, dachten sich die Betreiber des Raiffeisen-Imbiss in Bad Essen-Wehrendorf. Und handelten.

Denn: Bei dem Hochwasser am 14. und 15. Juli nach extremem Starkregen im Ahrtal waren134 Menschen getötet und tausende Häuser beschädigt oder komplett zerstört worden. Michael und Gisela Möller vom Raiffeisen-Imbiss in Wehrendorf