Rudi Cerne beschäftigt sich jetzt auch mit dem Fall des verschwundenen Dustin aus Bad Essen. (Archivfoto)

dpa/Sina Schuldt

Bad Essen. Seit mehreren Wochen wird der elfjährige Dustin aus Bad Essen vermisst. Nun läuft der Fall bei "Aktenzeichen XY" im ZDF. Wie und warum wurde er ausgewählt?

Der Fall des vermissten Dustin ist am Mittwoch, 17. November, Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Der Elfjährige wurde zuletzt am 28. September 2021 gegen 7.15 Uhr gesehen, als er eine Bad Essener Kinder- und Jugendeinri