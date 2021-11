Knapper Sieg gegen Bremen 1860: Die Lintorfer Regionalligisten fahren ein 3:2 ein. (Das Foto entstand im Oktober).

Stefan Gelhot

Bad Essen. Die Erwartungen vor dem Spiel waren eindeutig. Der Zweitplatzierte VfL Lintorf trat am Samstagabend zum geplanten Spielstart um 19 Uhr in eigener Halle gegen das punktlose Schlusslicht der Liga aus Bremen an.

Um 22.04 Uhr endete das an Spannung kaum zu überbietende Volleyballspektakel in der Herren Regionalliga mit einem Doppelblock von Lars Wittkötter und Andreas Tissen im fünften Satz, wie auch in den Sätzen zuvor, erst in der Verlängerung. „