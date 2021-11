Wenn die GBE-Schüler vom Lesen erzählen, fallen einige Gemeinsamkeiten auf.

Vincent Buß

Bad Essen. Schüler sind lesefaul und greifen höchstens zum E-Book? Das stimmt nicht, wie sechs Schüler des Gymnasiums Bad Essen beweisen. Warum lesen sie und was sind ihre Lieblingsbücher?

Die Schüler zum Lesen bringen will das Gymnasium Bad Essen. Also wurde am Freitag die Jugendbuchautorin Jutta Wilke eingeladen. Doch einige der Siebtklässler brauchen gar keinen Anreiz mehr. Ausführlich erzählen sie uns von ihren ersten Les