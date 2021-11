Bewährtes Duo weiter an der Spitze des Harpenfelder Ortsrates

Im Feuerwehrhaus Harpenfeld: Von links, Alexander Fürst (beratendes Mitglied), Anna-Lena Baum, Wolfgang Kirstein-Bloem, Torben Dorfmeier, Anna Schlukat und Michael Kleine-Heitmeyer.

Heinz-Jürgen Reiß

Harpenfeld. Wolfgang Kirstein-Bloem bleibt weitere fünf Jahre Ortsbürgermeister in Harpenfeld. Er wurde auf der konstituierenden Sitzung des Gremiums im Feuerwehrhaus der Ortschaft einstimmig bei eigener Enthaltung im Amt bestätigt.

In der Bad Essener Ortschaft hat bei den Kommunalwahlen am 12. September eine gemeinsame Wahlliste kandidiert. Dem Ortsrat gehören fünf Mitglieder an. Sieben Frauen und Männer bewarben sich um ein Ortsratsmandat. Heinz-Jürg