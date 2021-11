Voller Einsatz auf der Bühne: Tobi Brägelmann von ghost of baltimore.

Tim Henrichs

Bad Essen. Ihr erster gemeinsamer Live-Auftritt hätte nicht besser laufen können: Beim Vorentscheid Rock in der Region im Trio in Bad Essen überzeugte "ghost of baltimore" sowohl Jury als auch Zuschauer und zieht somit in das Finale des Osnabrücker Musikfestivals ein.

„Wir haben wirklich überhaupt nicht damit gerechnet – und realisiert haben wir es auch noch nicht ganz“, schildert "ghost of baltimores"-Schlagzeugerin Elisa Stock ihre Reaktion auf den Sieg im Vorentscheid Rock in der Region in Bad Essen.