Zusammenhalt ist alles: Lintorfs Volleyballdamen erwarten gegen Wietmarschen den nächsten Sieg. Jubel, Damen VfL Lintorf Foto: Gelhot

Stefan Gelhot

Lintorf . Die Volleyballdamen des VfL Lintorf wollen am Sonntag, 14. November, wieder daheim im Volleydome punkten und sich gegen Wietmarschen den nächsten Sieg in der Regionalliga erkämpfen.

Nach dem mehr als knappen 3:2-Erfolg gegen den SV Union Lohne vom vergangenen Wochenende tritt die Mannschaft des VfL Lintorf nun wieder mit ihren etatmäßigen Trainern Jens Jäger und Meike Plegge an. Das Team will an die kämpferische Leistu