Zwei Menschen in Bad Essen niedergestochen: "Weil ich wütend war“

Wegen versuchten Totschlags muss sich ein Mann vor Gericht verantworten. (Archivfoto)

Heinz-Jürgen Reiß

Bad Essen. Zwei Nachbarn hat ein 24-Jähriger im Mai in Bad Essen mit einem Messer schwer verletzt. Eine Mutter konnte sich und ihren Sohn nur durch einen Sprung aus dem Fenster retten. Zum Prozessauftakt erklärte der Mann seine Taten damit, dass seine Nachbarn ihn beleidigt hätten: „Ich war wütend.“

Am Montag hat vor der 6. Großen Strafkammer am Landgericht Osnabrück als Schwurgericht der Prozess um den Messerangriff und Fenstersprung von Bad Essen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 24-jährigen Angeklagten vor, am 14