Feuerwehrbereitschaft Nord zieht in Wimmer Jahresbilanz

Manuela Benz tauft das Löschfahrzeug Katastrophenschutz auf den Namen „Uwe“ – zur Erinnerung an den verstorbenen Bereitschaftsleiter Uwe Rasch, ihren Vater.

Heidrun Mühlke

Wimmer. Immer dann, wenn große und lang anhaltende Schadenslagen auftreten, kommen die Rettungskräfte der Kreisfeuerwehrbereitschaft zum Einsatz. Am Freitagabend zog die Feuerwehrbereitschaft Nord des Landkreises Osnabrück in der Mehrzweckhalle in Wimmer Jahresbilanz.

Großbrände, Flutkatastrophen, Bombenräumung – das sind Einsätze, zu denen die Kreisfeuerwehrbereitschaft ausrückt. Zu den Einsätzen im Jahr 2020 gehörten der Großbrand in Quakenbrück sowie der Verpflegungseinsatz beim Brand in ei