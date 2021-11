Bad Essener Quartett: Bürgermeister Timo Natemeyer (links) mit seinen Vertretern Ursula Möhr-Loos, Anette Gottlieb und Axel Gruczyk.

André Havergo

Bad Essen. Hand heben im Akkord gab es für die Mitglieder des neuen Bad Essener Gemeinderates während der konstituierenden Sitzung in der Aula der Oberschule. Denn nicht weniger als 36 Tagesordnungspunkte galt es abzuarbeiten. In einem Kommunalparlament, in dem erstmals seit Jahrzehnten die CDU nicht mehr die absolute Mehrheit hat.

Trotz veränderter Mehrheitsverhältnisse herrschte große Harmonie während der ersten Zusammenkunft. Die Sitzung eröffnete Klaus Haasis (SPD) als Alterspräsident. Haasis wünschte allen gewählten Vertretern Gottes Segen für die künftige Arbeit