Tatort Wittlage: In diesem Mehrfamilienhaus kam es im Mai zu der Messerattacke.

Heinz-Jürgen Reiß

Osnabrück. Am Montag beginnt vor dem Landgericht Osnabrück der Prozess gegen einen 24-jährigen Mann wegen des Verdachts auf versuchten Totschlags. Am 14. Mai dieses Jahres war in einem Mehrfamilienhaus in Bad Essen-Wittlage ein 34-Jähriger durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt worden.

Neben dem 34-Jährigen, der mit 15 Messerstichen angegriffen wurde, erlitt an diesem Freitagabend auch eine 63-jährige Frau Schnitt- und Stichverletzungen. Eine 25-jährige Frau sprang während der Messerattacke in ihrer Not gemeinsam mit ihre