Kraftvoll zur Stelle beim Versuch vorbei an zwei Gegnerinnen: Linda Hinsken setzt sich durch.

Oliver Krato

Lintorf . Drei der vier vergangenen Spiele mussten die Volleyballdamen des VfL Lintorf an ihre Gegner in der Regionalliga abgeben. Jetzt soll mit dem nötigen Ehrgeiz beim SV Union Lohne der zweite Sieg eingefahren werden.

Am Samstag ab 16 Uhr wollen die Lintorferinnen in der Sporthalle am Park in Lohne mit dem nötigen Punktehunger aufgelaufen. Die Gastgeber befindet sich aktuell auf dem 4. Tabellenplatz, einen Platz vor dem VfL Lintorf. Entsprechend will das