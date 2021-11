So ist die Situation vor dem Heimspiel der Bad Essener Basketballherren

Muss auf einige Leistungsträger verzichten: Volker Hensel, Coach der Bad Essener Basketballherren.

Stefan Gelhot

Bad Essen . Nach zwei Niederlagen in Folge möchten die Basketballer des TuS Bad Essen, die Raptors, den Trend stoppen und am Samstag ab 15 Uhr punkten. Gegner BG Rotenburg/Scheeßel weist wie die Raptors eine 1:2-Bilanz in der Oberliga West auf.

Der TuS musste sich bei Lesum Vegesack knapp geschlagen geben (52:57), ehe im Heimspiel gegen Bremen 1860 der erste Sieg gelang (71:64). Das jüngste Auswärtsspiel in Rastede war ebenfalls nichts für schwache Nerven (74:80).Dreh- und Angelpu