Vier Bands spielen beim Vorentscheid Rock in der Region im Trio Bad Essen

Hoffen auf das Weiterkommen im Wettbewerb Rock in der Region: Cover Identity tritt im Trio Bad Essen am Samstag, 6. November, gegen drei Konkurrenten an.

Cover Identity

Bad Essen. Vier Bands werden am Samstag, 6. November 2021, im Trio (Treff im Ort) Bad Essen beim Vorentscheid Rock in der Region um den Einzug ins Finale des etablierten Musikfestivals spielen. Besonders prominent werden an dem Abend Punk-Rock und Grunge vertreten sein.

Rock in der Region ist auch in Bad Essen zurück. Nachdem die letztjährige Ausgabe des Osnabrücker Festivals für Nachwuchsmusiker zunächst verschoben und dann nur in Osnabrück ausgetragen wurde, können die Vorentscheide des Festivals – wie z