Neuer Ortsrat in Wimmer: Eckhard Halbrügge bleibt Ortsbürgermeister

Aus dem Ortsrat Wimmer verabschiedete Ortsbürgermeister Eckhard Halbrügge (links) Brigitte Hüsemann, Patrick Thurau und Bernd Wischmeyer (von links).

Stefan Gelhot

Wimmer. Ortsbürgermeister in Wimmer war und bleibt für die kommenden fünf Jahre Eckhard Halbrügge. Er tritt somit die dritte Amtsperiode an. Wie in der Vergangenheit steht ihm Carsten Fricke als Stellvertreter zur Seite.

Eröffnet wurde die konstituierende Ortsratssitzung von Christine Nierhaus, dem ältesten Mitglied des Gremiums. Anschließend übernahm Halbrügge die Pflichtenbelehrung der neuen Ortsratsmitglieder, Nierhaus leitete danach die Wahlen. Eine der