Der Polizei liegt eine Beschreibung der Täterin vor (Symbolfoto).

dpa/Friso Gentsch

Preußisch Oldendorf. Ein 92-Jähriger ist in Preußisch Oldendorf bestohlen worden. Die Täterin ging auf besonders dreiste Weise vor.

Der 92-Jährige hatte laut Polizei am Freitagvormittag in einer Bank Bargeld abgehoben, das er in seine Jackentasche steckte. Mit seinem blauen Nissan fuhr er in die Straße Im Kamp in Preußisch Oldendorf.Dort trat eine etwa 20 bis 25 Jahre a