Vom 20. November 2021 bis zum 26. Dezember 2021 stellt die Künstlerin Anne-Lena Fuchs ihre Arbeiten im Schafstall aus.

Kunst- und Museumskreis Bad Essen

Bad Essen. Der Kunst- und Museumskreis Bad Essen zeigt eine neue Ausstellung im Schafstall. Unter dem Titel „ADAPTER“ sind vom 20. November bis zum 26. Dezember 2021 Werke der Künstlerin Anne-Lena Fuchs zu sehen.

„Die Absolventin der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle an der Saale erkundet in ihrem Arbeitsprozess die Schnelllebigkeit von Bildwelten, die uns täglich umgeben. Einflüsse digitaler Bildbearbeitung, aber auch abstrakte Kompositi