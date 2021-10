Nordwestdeutsches Kammerensemble gibt Konzert in Bad Essen

Nahm das Publikum mit auf eine musikalische Reise: das Nordwestdeutsche Kammerensemble mit (v. l.) Hansdieter Meier, Andreas Groll, Felix Meier und Gunilt Gehl.

Tim Henrichs

Bad Essen. Eine kunstvolle, verschachtelte Komposition von Bach, groovige Boogies oder ein „bittersüßer“ Tango – das Nordwestdeutsche Kammerensemble hat in der St.-Nikolai-Kirche eine facettenreiche Songauswahl präsentiert.

Zum ersten Konzert seit knapp zwei Jahren in der evangelischen Kirche in Bad Essen hatte Barbara Kleyer mit dem Kammerensemble ein Quartett eingeladen, das 2018 schon einmal in der St.-Nikolai-Kirche gespielt hatte. Kleyers Einladung f