35 Neuinfektionen in Bad Essen an nur einem Wochenende

Corona-positiv: In Bad Essen hat es am Wochenende 35 Neuinfektionen gegeben. (Symbolbild)

dpa/Tom Weller

Bad Essen. In Bad Essen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Wochenende auf 35 gestiegen. Damit liegt die Inzidenz in der Gemeinde bei über 350 – gibt es einen Zusammenhang der Infektionen?

"Das ist das klassische diffuse Geschehen", kommentiert Henning Müller-Detert vom Landkreis Osnabrück die hohe Zahl der Neuinfektionen am Wochenende. Man könne zwar einen groben Zusammenhang erkennen, die Infizierten kämen aus der gleichen